Exista eroi printre noi! Patru pompieri militari aflati in timpul liber au salvat de la inec un baiat

pompieri piscina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Povestea este una simpla si cu final fericit. Patru pompieri militari aflati in timpul lor liber au salvat de la inec un baiat in varsta de doar 7 ani. Cei patru pompieri, componenti ai lotului sportiv al ISUJ Iasi si-au dat seama ca viata nu are timp liber si nu au stat pe ganduri atunci cand au vazut un tanar se zbate intre viata si moarte. Aflati la o piscina din oras, Sg maj Bruma Cristian, Sg maj Clemenciuc Vasile Lucian, Sg maj Ochian Andrei Daniel, Plt .Filip Adrian, au observat cum un baiat este la un pas de inec. Nu au gandit prea mult si au actionat! L-au scos din apa si i-au acordat primul ajutor pana la venirea colegilor lor aflati in tura de serviciu. Cu toate ca au facut un ...