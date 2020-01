Exista inregistrari cu scene intime intre Armin și Vladuța?!!! Ce spune saxofonistul

In lumea mondenă de la noi se vorbește pe la colțuri despre posibilitatea apariției unor imagini mai mult decât sugestive cu privire la relația dintre Armin Nicoară și Vlăduța Lupău. ”Nici nu știu ce să zic. Adică, nu știu să existe vreun sex-tape, nu cred că are cineva cum să aibă așa ceva cu noi. Ar fi... prea de tot. Nimeni nu știe exact ce s-a petrecut între noi, cu excepția noastră. Iar eu nu am făcut asemenea imagini, poze sau filmări, așa că nu au cum să apară”, a spus Armin Nicoară.

Mai mult decât atât, Armin Nicoară susține că, indiferent ce imagini ar apărea, el nu va vorbi despre ce s-a întâmplat când era singur cu Vlăduța Lupău. ”Nu am fost amantul ei”, precizează Armin Nicoară, deși recunoaște că au petrecut timp împreună și între patru ochi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.