EXIT-POLL Avangarde-Antena 3. Ora 21. Cine ar putea merge in turul 2

Antena 3 a difuzat, duminică, la ora 21, rezultatele exit-poll-ului pentru turul I al alegerilor prezidențiale. Klaus Iohannis – 39 Dan Barna – 16,4 Viorica Dăncilă – 22,5 Mircea Diaconu – 7,9