EXIT-POLL ora 21. PSD, la egalitate cu PNL, pe primele doua locuri

Exit-poll-ul de la ora 21 făcut de CURS-Avangarde arată următoarele rezultate: PSD – 25,8 PNL – 25,8 USR-PLUS – 23,9 ALDE – 4,9 PMP – 5,2 UDMR – 5 Pro România – The post EXIT-POLL ora 21. PSD, la egalitate cu PNL, pe primele două locuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.