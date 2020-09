Exit-poll: Rezultate Consiliul General București: USR și PSD umar la umar, PNL pe locul 3

Exit-poll-ul realizat de CURS și Avangarde în București arată, la ora 19,00, că USR PLUS și PSD sunt umăr la umăr în bătălia pentru Consiliul general al Municipiului București – PSD: 33,7% și USR PLUS: 33,1%. PNL este pe locul 3, la mare distanță, cu 17,3%. În CGMB ar mai intra doar PMP (cu 7,2%). […] The post Exit-poll: Rezultate Consiliul General București: USR și PSD umăr la umăr, PNL pe locul 3 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.