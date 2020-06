Exodul șoferilor romani: salariu minim de 3.000 de lei, remediul propus de un senator PSD

Un senator PSD a depus o lege pentru instituirea unui salariu minim de 3.000 de lei pentru șoferii profesioniști, plus alte facilități fiscale, pentru a opri plecarea acestora din țară.

Senatorul PSD Vasile Toma spune că Polonia are un deficit de aproximativ 100.000 de șoferi, Franța - 15.000, aceeasi situatie a deficitului de soferi profesionisti regasindu-se si in Spania, Marea Britanie sau Austria. România, spune senatorul, are deficit de 45.000 de șoferi profesioniști plus vatmani. „Conducatorii auto pleaca din tara din cauza salariilor mici iar intreprinderile nu au capacitatea financiara de a mari salariile, cu taxele aferente”, spune acesta.

Transporturile rutiere aduc anual României un excedent de peste 4 miliarde de euro, a indicat el. Proiectul legislativ prevede ca, de la data intrării în vigoare a legii și până la 31 decembrie 2028, persoanele fizice, angajate ca si conducători auto la firmele cu activități în domeniile transport de călători si/sau transport de marfă, vor avea salariul minim de 3000 de lei si vor avea facilitatile fiscale valabile pentru angajatii din domeniul construcțiilor.

Senatorul a dat câteva exemple din alte țări:

În Germania, Executivul plateste o forma de alocatii pentru copiii soferilor, iar Ungaria a reusit sa stabilizeze si sa amelioreze criza personalului calificat din domeniul transporturilor prin reconversia profesionala a somerilor sau a persoanelor care au meserii mai putin cautate pe piata muncii. Statele Unite ale Americii s-au concentrat pe un intreg pachet de facilitati si pe o strategie de stimulare si de atragere in acest sector vital de activitate prin masuri precum cresterea veniturilor, reducerea timpului petrecut pe sosea, reducerea varstei pentru soferii profesionisti, integrarea femeilor in aceasta industrie, introducerea autoturismelor autonome, gratie avansului tehnologic, care, odata cu beneficiile reducerii semnificative a stresului zilnic, contribuie si ca factor de atragere a tinerilor in acest sector.

CITEȘTE ȘI: Comisia de la Veneţia a respins cererea Guvernului: Tudorel Toader rămâne membru titular (surse) .