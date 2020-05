Experți din SUA: COVID-19 nu se raspandeste prin apa. Avertisment lor despre statul la plaja și piscina

Noul coronavirus nu trăieşte în apa din piscine, spun experţii în sănătate publică din Statele Unite. „Nu există dovezi că COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor şi a căzilor”, a transmis Centrul de Control şi Prevenire a Bolilor din SUA. „Cantitatea medie de clor dintr-o piscină va ucide virusul”, a spus Roberta Lavin, profesor de medicină […] The post Experți din SUA: COVID-19 nu se răspândeşte prin apă. Avertisment lor despre statul la plajă și piscină appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.