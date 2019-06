Experienta traita de Tudor Chirila la teatru. „Am fost nevoit sa intrerup spectacolul pentru ca pur si simplu nu puteam vorbi in acelasi timp cu remarcile ei de popcorn”

Tudor Chirila a avut parte de o experienta neplacuta la teatru, unde a sustinut un spectacol, din cauza unei tinere aflata printre spectatori.

Aflata in primele randuri la Unteatru, tanara respectiva a inceput sa vorbeasca in acelasi timp cu actorul. Tudor Chirila a povestit, pe contul sau de socializare, ca a fost nevoit sa intrerupa spectacolul pentru a-i atrage atentia acesteia.

„Aseara la spectacol am avut din nou o domnisoara extraordinara in public. Bine, era un grup de trei, dar una a stralucit. Prima data vorbea in acelasi timp cu mine, la mai putin de un metru distanta. Am fost nevoit sa intrerup spectacolul pentru ca pur si simplu nu puteam vorbi in acelasi timp cu remarcile ei de popcorn. I-am explicat in soapta ca aici e teatru, nu cinematograf, suntem vii, chiar muncim si ea ne deranjeaza. Avea un amestec de zambet tamp si rusinat, n-as putea sa va indic proportia intre stari”, a explicat artistul.

Inainte de acest moment, respectivei tinere ii sunase telefonul in sala de spectacol.

„Inainte de acest moment ii sunase telefonul, scurt. Asta desi la inceputul spectacolului o domnisoara din echipa unteatru rugase spectatorii sa-si inchida telefoanele. Dupa ce am apostrofat-o soptit, am reluat jocul. Emotia noastra si a publicului fusese deja puternic zdruncinata asa ca revenirea la starea initiala era dificila. Oricum, n-am fost lasati s-o atingem caci domnisoarei, da, aceleiasi, i-a sunat alarma de la telefon. De data asta a fost amendata de colega mea (eu as fi abandonat o cauza pierduta). O nuanta noua a aparut in vocea pitisoarei (rezulatul imperecherii intre domnisoara si pitipoanca): tafna. Cu tafna deci, i-a explicat colegei mele ca e o alarma, ce-ar vrea sa faca? Momentul m-a inchis definitiv (restaurant) si am considerat-o o cauza pierduta”, a adaugat el.

Tudor Chirila a incheiat explicand care este parerea lui despre astfel de comportamente in salile de spectacol.

„Cu toate astea cred ca asemenea exemplare, daca sunt lasate sa zburde liber intr-un spectacol de teatru, risca sa se substituie rolurilor noastre. Spectacolul nostru a fost depunctat de un spectator pe mystage.ro pentru ca am facut o asemenea intrerupere in trecut. A primit trei stele si explicatia ca nu trebuie facuta educatie cu forta. Eu raspund ca n-am fortat pe nimeni, dar daca teatrul este casa mea, atunci tu trebuie sa te conformezi regulilor casei mele.

Faptul ca platesti bilet iti garanteaza accesul la spectacol, nu-ti da si dreptul sa faci ce vrei in casa mea. Da, de fiecare data cand aceste reguli sunt incalcate eu voi lua atitudine. Chiar daca cu pretul unui scurticicuit al efemerei impliniri de catharsis.

In seara asta de la 21:00 avem ultimul spectacol din stagiune. Va asteptam cu telefoanele pe modul silentios si fara alarme. Si poate cu invitatia de a ne asculta. Promitem sa jucam foarte bine. Suntem profesionisti”.

