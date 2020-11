Experienta unei educatoare, infectata cu noul coronavirus, care a fost la un pas de moarte: "Virusul pentru unii nu e nimic, pentru unii e o viroza, pentru unii o gripa, pentru altii moartea"

O educatoare din Sibiu, infectata cu noul coronavirus si internata in spital in stare grava, povesteste experianta pe care a avut-o. "Am trecut prin moarte", spune femeia, care precizeaza ca a luat un tratament agresiv, dar care i-a salvat viata, chiar daca a ramas cu sechele pentru care-i trebuie o perioada mai lunga de recuperare.