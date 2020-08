Experimentul Buzau și planul lui Marcel Ciolacu pentru PSD: Lupii tineri iau caimacul, figurile consacrate trec in eșalonul doi

Social-democraţii din municipiul Buzău au depus luni, listele cu candidaţi pentru consiliul local, promovând pe locuri eligibile mai mulţi tineri abia înscrişi în partid în timp ce membri consacraţi, unii actuali consilieri, se regăsesc în partea a doua a listei. Primarul Constantin Toma care este şi preşedinte al organizaţiei municipale a PSD Buzău spune că încearcă astfel să întinerească partidul aşa cum face şi Marcel Ciolacu la nivel naţional, scrie News.ro.

Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela Firea conduce autoritar în preferințele populației. Traian Băsescu vine puternic. Nicușor Dan pe tobogan

„Vin şi cu o echipă nouă care nu mai seamănă deloc cu ce era înainte. Încerc şi eu la Buzău ce încearcă Marcel Ciolacu la nivel naţional, o înnoire a partidului cu oameni care chiar dacă nu au fost în PSD au avut rezultate importante acolo unde şi-au desfăşurat activitatea. Venim şi cu o premieră, aşa cum Real Madrid aduce jucători din altă parte am cooptat doi aleşi din PNL alături de care am reuşit să trecem prin consiliu proiecte esenţiale pentru Buzău în ultimii patru ani. Echipa noastră are şi 2 oameni din diaspora Cristi Dobre, un cunoscut chef Cristi ICE care s-a întors de 2 ani din Anglia şi Oana Matache psiholog care s-a întors din Germania anul trecut”, a spus Constantin Toma.

Noutatea în ceea ce priveşte candidaţii PSD la alegerile locale din acest an este aceea că pe locurile eligibile au fost trecuţi mai mulţi tineri, abia intraţi în partid, în timp ce o parte din consilierii PSD cu state vechi aflaţi în prezent în funcţii au fost plasaţi în partea a doua a listei, pe locuri considerate neeligibile.

În ceea ce priveşte actualii consilieri în funcţie ai PSD Buzău, aceştia se regăsesc în partea a doua a listei, un singur ales, profesorul Laurenţiu Ţepeluş directorul adjunct al Colegiului Naţional B.P. Hasdeu şi consilier în funcţie, regăsindu-se printre primii pe listă la poziţia a şasea.

„Se mai regăsesc în parte a doua a listei consilieri care sunt în funcţie, unii s-au supărat dar am considerat că este foarte important pentru PSD şi pentru viitorul acestui partid să facem această mişcare pentru că există această imagine de partid mai... mai.... într-un fel (nu pot spune prăfuit că se supără Marcel Ciolacu ) şi atunci am zis să începem de la Buzău cu transformarea partidului într-o organizaţie care să formeze un curent pozitiv şi să putem reconstrui Buzăul”, a declarat primarul Constantin Toma.

Astfel, în afară de primele două locuri, ocupate de primarul în funcţie şi de viceprimar, pe următoarele poziţii eligibile se regăsesc un farmacist, un psiholog, un stomatolog, un inginer şi chiar un chef, majoritatea cooptaţi în partid în ultimele luni.

Primele două locuri din lista pentru Consiliul Local Municipal sunt ocupate de primarul în funcţie şi de viceprimarul Ionuţ Apostu, după care lista continuă cu o serie de nume noi necunoscute pentru majoritatea votanţilor PSD: Oana Gheorghiu (farmacist 38 de ani), Oana Matache (psiholog 32 ani), Mădălina Munteanu (medic stomatolog 39 de ani ex USR), Teodor Cojocaru (inginer 36 ani), Cristi ICE (39 ani chef).