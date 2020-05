Experimentul lui Viorel Catarama: s-a infectat voluntar cu SARS-CoV-2. A fost parasit de soție și s-a ales cu dosar penal

Viorel Cataramă s-a dus, marți, în Bărbulești, Ialomița, sub pretextul unui ajutor umanitar și i-a îmbrățișat pe localnici ca să se îmbolnăvească de COVID-19. Parchetul a deschis, vineri, un dosar penal pe numele său, pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Soția acestuia, medic, susține că politicianul încearcă să demonstreze că omenirea a exagerat cu măsurile de prevenire […] The post Experimentul lui Viorel Cataramă: s-a infectat voluntar cu SARS-CoV-2. A fost părăsit de soție și s-a ales cu dosar penal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.