Expert al Guvernului de la Londra: Izolarea sociala are un efect nociv echivalent cu 15 țigari pe zi

Izolarea socială este la fel de nocivă pentru sănătate ca fumatul a 15 țigări pe zi, a avertizat un expert care oferă consultanță guvernului britanic în domeniul măsurilor anti-Covid 19, potrivit publicației "The Telegraph". Pe măsură ce oamenii rămân departe de rude și de prieteni, cresc temerile privind impactul fizic și psihologic al măsurilor de […]