Expert care efectueaza autopsii pentru decesele provocate de Covid-19: Am descoperit lucruri surprinzatoare

Prof. dr. Mary E. Fowkes, șefa Serviciului de Autopsii și Neuropatologie de la Spitalul Mount Sinai, New York, arată că pe măsură ce au efectuat autopsii pe oameni care au decedat din cauza Covid-19 s-au descoperit o serie de lucruri noi. Ea arată că hipertensiunea pare a fi cel mai important factor de risc, iar în urma autopsiilor s-au găsit anomalii la mai multe organe, inclusiv la ficat sau în creier.

Întrebată ce poate să afle un cercetător despre COVID-19 dacă face o autopsie, Mary E. Fowkes a spus că a descoperit anomalii importante, la care nu se aștepta. ”Dintre cei 28 de oameni din departamentul nostru care fac autopsii, numai patru au fost dispuşi să facă aceste autopsii. Pentru că nu ştiam dacă echipamentul de protecţie chiar ne poate proteja. Dar niciunul dintre noi nu s-a infectat”, a declarat medicul, la Antena 3.

”Pe măsură ce am făcut autopsiile, am început să descoperim că mulţi dintre pacienţi aveau mici cheaguri de sânge pe creier, ceea ce a dus la AVC-uri, în ficat. Ştiam că vor fi probleme la plămâni şi am găsit cheaguri şi în plămâni, emboliile de care spuneam, dar şi cheaguri mai mici, de anevrisme care se formau în plămâni. Deci autopsiile au scos la iveală lucruri surprinzătoare, care nu ar fi fost descoperite dacă nu am fi făcut autopsiile. (...) Am mai descoperit că hipertensiunea era cel mai important factor de risc şi că insuficienţa cardiacă, arteroscleroza, diabetul şi obezitatea, care afectează şi ele vasele de sânge, sunt factori de risc. Deci, dacă facem autopsii, putem să căutăm anomalii în toate organele şi să vedem schimbările”, a mai declarat Prof. dr. Mary E. Fowkes.