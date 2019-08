Expert criminolog considera ca Gh. Dinca s-a dat de gol cand a mers la farmacie: 'De ce te preocupi de așa ceva daca ai de gand sa o omori?'

Expertul criminolog Dan Antonescu a identificat o posibilă dovadă a faptului că Gheorghe Dincă nu ar fi ucis-o pe Alexandra ci, de fapt, aceasta a fost 'livrată' de individ unei rețele de traficanți de carne vie.

"Îl suspicionez ca fiind unealta unor oameni care se ocupă cu traficul de persoane. De ce spun asta: el îndeplinește niște condiții foarte greu de găsit la alte persoane. Omul acesta are probleme psihice - are 8 sau 10 internări, e adevărat nu peste niște afecțiuni extraordinar de grave. Mă întreb eu medicul care l-a internat și l-a tratat a anunțat cumva Poliția că are sun tratament un bolnav u cu probleme psihice și că acel bolnav are permis de conducere? Nu! Era absolut obligat să o facă. Cine are la îndemână un astfel de om, cu un intelect nu foarte dezvoltat, cu niște fixații de ordin psihiatric, care posedă permis de conducere. Atunci când faci taximetrie într-o zonă ca asta foarte mică nu se poate să nu ai sprijinul cumva, umbrela cuiva ținută deasupra. Cineva l-a acoperit", a spus Dan Antonescu, la Antena3.

Potrivit specialistului, o altă dovadă că bărbatul ar putea fi o unealtă a traficanților e faptul că a mers la farmacie ca să cumpere cremă pentru a-i trata rănile.

"De ce te preocupi de așa ceva dacă ai de gând să o omori? E clar că nu acesta era scopul. Ea trebuia 'livrată' la parametrii corespunzători", a adăugat Dan Antonescu, în interviul acordat în exclusivitate lui Mihai Gâdea.