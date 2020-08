Expert economic, despre motiunea de cenzura: De dragul pensiilor, Romania va fi impinsa intr-o criza economica severa, unde euro va trece de 5 lei

Motiunea de cenzura depusa de PSD in Parlament va bloca abilitatea actualului Guvern de a mai emite ordonante de urgenta. Fara aceasta, va ramane in functie, dar la 1 septembrie va fi obligat sa majoreze pensiile cu 40%. Dupa ce vor fi majorate, Romania va avea un deficit bugetar extrem de mare care ne va decredibiliza in fata investitorilor si al creditorilor.