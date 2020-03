Expert in sanatate: De la 10.000 de cazuri in sus, sistemul spitalicesc va incepe sa crape. Mai avem 10 zile

In Romania se vor inregistra cel putin 4.000 de cazuri de coronavirus pana vinerea viitoare, in cel mai bun caz, presupunand ca masurile impuse de autoritati au fost respectate. In varianta pesimista, numarul ar putea fi aproape dublu, pana sub pragul de la care spitalele incep sa fie depasite de situatie, arata expertul in sanatate Vlad Mixich.