Expert in sanatate publica: Valea Prahovei va deveni si mai periculoasa decat litoralul. Riscul de infectare va fi urias

Fata de lunile de vara, cand romanii si-au petrecut vacantele pe litoral, in aceasta iarna, in statiunile de munte si pe partii riscul de infectare cu COVID-19 va fi mult mai mare, avertizeaza expertul in sanatate publica Razvan Chereches. Acesta spune ca, din cauza nivelului ridicat de infectare, oamenii nu vor mai ajunge sa beneficieze de servicii medicale si multi si-ar putea pierde viata in afara spitalelor, pentru ca nu vor mai fi paturi disponibile la Terapie Intensiva.