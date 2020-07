Expert in sanatate publica: Vom avea 2000 de cazuri pe zi. Este irațional ca Guvernul sa-i testeze prioritar pe cei care pleaca afara, in concediu

Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, spune că Guvernul greșește prioritizând testarea persoanelor care pleacă în concediu în afara țării și subliniază că cea mai eficientă soluție ar fi testarea populației santinelă. ”Capacitatea noastră de testare este limitată și Guvernul eșuează în a crește capacitatea de testare, după […] The post Expert în sănătate publică: Vom avea 2000 de cazuri pe zi. Este irațional ca Guvernul să-i testeze prioritar pe cei care pleacă afară, în concediu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.