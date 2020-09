Expertii in turism il contrazic pe ministrul Economiei: Turismul nu e pe val, ci se ineaca

In vreme ce Virgil Popescu, ministrul Economiei, e convins ca lucrurile merg struna in turism chiar si in pandemie, specialistii il contrazic. "Ministrul Economiei a vazut buluceala de la mare dintr-un weekend si crede ca turismul e pe val, cand el, de fapt, se ineaca", spune taios consultantul in turism Traian Badulescu.