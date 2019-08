Expertiza antropologica este gata. Oasele descoperite la Caracal sunt ale unei fete de 12-17 ani

Expertizei antropologică a rămățișelor de oase găsite în curtea lui Gheorghe Dincă este gata. Rezultatul indică fără dubiu că acestea provin de la o fata mica de statură cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani. Specialiștii de la INML lucrează încă la expertiza genetică. Aceasta este crucială pentru aflarea adevărului legat de soarta Alexandrei. The post Expertiza antropologică este gata. Oasele descoperite la Caracal sunt ale unei fete de 12-17 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.