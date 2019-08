Alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Expertiza antropologica pe fragmentele osoase ridicate din casa din Caracal, unde Gheorghe Dinca le-ar fi ucis pe cele doua tinere, va fi finalizata vineri, au declarat pentru MEDIAFAX surse din cadrul Institutului National de Medicina Legala (INML), expertiza genetica fiind in continuare in lucru. Surse din cadrul INML au declarat pentru MEDIAFAX ca expertiza antropologica pe fragmentele osoase ridicate din casa din Caracal va fi finalizata vineri. Potrivit surselor citate, expertiza genetica este in continuare in lucru. Procurorii DIICOT au reluat vineri cercetarile in cazul crimelor de la Caracal, facand verificari la casa lui Gheorghe Dinca, unde au fost gasite probe de ADN apartinand Alexandrei Macesanu ...