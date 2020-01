Explicația lui Moise Guran, dupa ce in 2015 spunea ca e indecent sa sari din jurnalism in politica: 'S-au intamplat prea multe'

Moise Guran a anunțat miercuri că renunță „definitiv” la jurnalism și intră în politică unde va lucra cu USR-PLUS, în condițiile în care spunea în 2015 că „nu detest nimic mai mult decat detest un jurnalist care isi abandoneaza meseria pentru a intra in politica. E o indecenta in sine fata de ea (de meserie), fata de tine ca profesionist (cel mai des politicienii au fost mediocri in meseria lor de baza) dar este si o tradare fata de public”.

„Nu e nevoie să citezi din ce spuneam acum cinci ani. O spun si acum la fel. Am spus-o încă din prima declarație în care mi-am anunțat plecarea. Atâta doar că s-au întâmplat prea multe în acești cinci ani”, a scris Moise Guran, joi, pe Facebook.

