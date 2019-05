Explicații de la varful PSD despre mitingul din ziua summitului UE: Nu pot sa-i spun electoratului PSD ca are Iohannis o treaba cu domnul Juncker

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, vineri, că mitingul electoral pentru europarlamentare organizat de PSD la Iași și Summitul UE de la Sibiu, evenimente ce vor avea loc în aceeași zi, pe 9 mai, nu sunt "două lucruri egale nici ca semnificaţie, nici ca participare, nici ca zonă de interes", potrivit Mediafax.

"Nu e în paralel cu nimic (mitingul de la Iaşi - n.r.). Mitingul de la Iaşi e al PSD, Summitul de la Sibiu este reuniunea şefilor de stat şi de guvern din UE, nu sunt două lucruri egale nici ca semnificaţie, nici ca participare, nici ca zonă de interes. Nu pot să-i spun electoratului PSD: staţi un pic că o să vă spunem noi ce vrem să vă propunem, de ce vă dorim votul pe 26 mai, că are domnul Iohannis o treabă cu domnul Juncker la Sibiu. PSD e în campanie electorală până pe 26 mai, are o listă de candidaţi, are o ofertă electorală, trimitem patrioţi în Europa, este singura temă care contează", a afirmat senatorul PSD Șerban Nicolae.

Liviu Dragnea va participa pe 9 mai la mitingul PSD de la Iași, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general al partidului Codrin Ștefănescu.

Mai multe organizații județene PSD au solicitat oportunitatea de a găzdui un miting cu ocazia Zilei Europei, pe 9 mai, a explicat, pentru MEDIAFAX, Codrin Ștefănescu. El a mai spus că reprezentanții PSD plănuiesc să se deplaseze în circumscripțiile electorale ale candidaților partidului la europarlamentare, la Iași având circumscripția electorală Tudor Ciuhodaru.

Ștefănescu a mai afirmat că mitingul de la Iași "nu are nicio legătură" cu Summitul UE de la Sibiu, care are loc în aceeași zi.

Summitul șefilor de stat sau de guvern din UE, care va avea loc pe 9 mai la Sibiu, este cel mai așteptat eveniment politic european în perioada deținerii de către România a Președinției Consiliului UE.

Reuniunea va fi găzduită de președintele Klaus Iohannis iar președintele Consiliului European, Donald Tusk, o va prezida. La eveniment vor participa lideri din 27 de state membre UE, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.