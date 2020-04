EXPLICAȚIILE primarului care a dat ADEVERINȚE pentru ca muncitori dintr-un sat in CARANTINA sa plece in Germania

Bâlbe jenante ale autorităților din România. În vreme ce români sunt amendați pentru că nu scriu ora în declarațiile pe proprie răspundere, deși acest lucru nu se cere prin lege, localnici dintr-o comună în carantină au plecat din Suceava cu microbuzele la muncă în Germania. Primarul le-a dat adeverințe să plece și filtrele de Poliție, Jandarmerie și Armată nu i-au prins deși au mers până în Cluj. Asta în timp ce românii care merg la magazins sunt depistați cu celeritate.

Adrian Sepciuc, primarul din comuna Pătrăuți, a declarat că "Am eliberat adeverințele la solicitarea cetățenilor comunei. Comuna Pătrăuți e o comună cu 5600 de locuitori, din care peste 45% sunt de etnie romă, care se ocupă cu munca sezonieră. De când sunt eu primar, oamenii aceștia pleacă la muncă. În acest an, mi-au spus că angajatorul le cere o adeverință în care se arată că nu au fost izolați la domiciliu și nici în carantină instituționalizată. Nu am știu că vor să plece a doua sau a treia zi" .