Explicatia lui Sorin Grindeanu dupa ce s-a aflat ca si-a angajat doua consiliere cu experienta zero

Fostul premier Sorin Grindeanu, acum presedinte la ANCOM, are doua consiliere cu experienta zero, una fiind chiar fiica baronului PSD de Olt, fostul vicepremier Stanescu.

Sase consilieri. O mica armata de sfatuitori il sustine pe Sorin Grindeanu, seful Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). El a devenit presedinte al ANCOM din 7 noiembrie 2017.

Multe consiliere au fost angajate la inceput de 2019, cand Grindeanu a iesit din atentia publica, departe de lumini, de scandaluri si proteste. Doua dintre ele, Catalina Mirita (fosta Miss Buzau) si Alina-Gabriela Modan (fiica baronului PSD de Olt, Paul Stanescu), au trasaturi comune: Nicio experienta si legaturi de rudenie cu oameni puternici in stat.

Sorin Grindeanu a raspuns apelurilor ziarului Libertatea, insa nu a explicat in baza caror criterii si-a ales consilierele, care ar trebui sa il sfatuiasca pe presedintele ANCOM in administrarea si reglementarea domeniului.

"Postul de presedinte ANCOM e asimilat celui de ministru. Se face un cabinet. Toate consilierele pleaca atunci cand pleaca si presedintele. Angajarea se face pe sarcinile date de ministru, in cazul nostru presedinte ANCOM", a spus Grindeanu pentru Libertatea.

"Nu vreau sa intru in amanunte, sa vorbesc despre fiecare in parte. Sunt criteriile mele, criterii pe care le cunosc eu si nu vreau sa intru in amanunte."

Sursa: Libertatea.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.