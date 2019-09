Explicatie HALUCINANTA data de Gheorghe Dinca: Pastram oasele in curte ca sa hranesc animalele

OASE dINCA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, banuit ca ar fi ucis cel putin doua adolescente pe care le-a rapit la ocazie, a stat ore in sir la audieri ziele acestea. Dupa ce, ieri, a fost din nou audiat la Bucuresti, incep sa apara detalii despre lucrurile pe care Gheorghe Dinca le-a declarat in fata procurorilor. Intrebat cum motiveaza prezenta oaselor in casa sa, Dinca a explicat ca obisnuia sa le pastreze pentru a hrani animalele din curte. „Aveam animale in curte si le hraneam cu carne si oase”, a fost explicatia lui Dinca. HORROR! Gheorghe Dinca si-a schimbat DECLARATIA! I se arata fotografii cu Luiza si NU o recunoaste Altfel, inainte de a pleca in Italia, in urma cu cativa ani, Dan, fiul cel mare al lu ...