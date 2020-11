Explicatiile prefectului de Cluj pentru dublarea cazurilor zilnice COVID-19 in judet: "A scazut numarul testelor la cerere"

Numarul aproape dublu al cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore in judetul Cluj este efectul testarii persoanelor "cu simptome clare", dupa ce numarul testelor la cerere a scazut, explica prefectul judetului, Mircea Abrudean. In judetul Cluj, au fost raportate azi 534 de noi cazuri de coronavirus, in crestere cu 241 fata de raportarea precedenta.