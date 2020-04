Explodeaza inca un focar, in Asia: Indonezia, al doilea epicentru al coronavirusului, devine țara cu cele mai multe decese, dupa China

Bilanţul deceselor cauzate de noul coronavirus în Indonezia a urcat la 170 în cursul zilei de joi, iar această ţară - a patra cea mai populată din lume - a depăşit Coreea de Sud în clasamentul statelor cu cele mai multe victime raportate în Asia şi ocupă în prezent locul al doilea, după China, informează Reuters.

Indonezia a raportat alte 13 decese şi 113 cazuri noi, în urma cărora numărul total al infectărilor a ajuns la 1.790. Coreea de Sud a raportat până joi 169 de decese şi 9.976 de infecţii, potrivit celor mai recente statistici oficiale.

Aceste date au fost făcute publice în contextul îngrijorărilor exprimate de anumiţi experţi medicali şi oficiali indonezieni, potrivit cărora guvernul preşedintelui Joko Widodo a dat dovadă de lentoare în implementarea unor măsuri similare celor adoptate în alte ţări pentru a limita răspândirea noului coronavirus.

Indonezia a raportat primul său caz de contaminare cu SARS-CoV-2 doar în urmă cu o lună, însă epidemiologii sunt de părere că din cauza ratei scăzute a testărilor un număr vast de cazuri de contaminare au rămas neraportate.

Un model realizat de Centrul de modelizare matematică pentru boli infecţioase din cadrul London School of Hygiene and Tropical Medicine plasează numărul real al infectărilor din Indonezia în intervalul 22.000 - 37.000.

Un alt model, realizat de Future of Humanity Institute de la Universitatea Oxford, estimează că acest număr al infectărilor reale din Indonezia este de aproape 80.000.

Confruntându-se cu temerile legate de posibilitatea ca exodul anual ocazionat de sărbătoarea musulmană a Ramadanului să accelereze epidemia în întregul arhipelag naţional, Indonezia a anunţat joi că va acorda anumite sume în numerar familiilor sărace pentru a le încuraja să nu părăsească în această perioadă capitala ţării, Jakarta.

În fiecare an, zeci de milioane de persoane din Indonezia, cea mai mare ţară din lume cu populaţie majoritar musulmană, se întorc în oraşele şi satele lor natale după luna postului islamic în cadrul unui exod cunoscut sub numele de "mudik", care, în acest an, va fi celebrat la sfârşitul lunii mai.

Măsurile anunţate de guvern nu vizează însă interzicerea "mudik", aşa cum se aşteptau anumiţi experţi medicali.

"Ceea ce facem noi este să furnizăm un probleme sociale, Juliari Batubara, după o întrunire a cabinetului indonezian.

Oficialii guvernamentali au spus că indonezienilor nu le va fi interzis să călătorească, dar vor trebui să treacă prin controale medicale dacă doresc să se alăture ediţiei din acest an a "mudik".

Preşedintele Widodo a declarat într-o şedinţă de guvern că ia în considerare şi posibilitatea înfiinţării unei sărbători naţionale suplimentare, pentru a-i încuraja pe indonezieni să îşi ia concedii în a doua parte a acestui an.

Guvernul de la Jakarta a refuzat să adopte măsurile ample de izolare luate în statele învecinate, precum Filipine şi Malaezia, dar a permis miercuri regiunilor sale componente să impună restricţii precum închiderea şcolilor şi limitarea evenimentelor religioase la nivel local.

Însă guvernatorul din Jakarta, Anies Baswedan, a spus că sunt necesare restricţii mai agresive pentru a limita răspândirea noului virus, inclusiv controale mai stricte ale deplasării populaţiei în capitala ţării şi în zonele limitrofe.

