“Explozia” de la Iasi a fost provocata de un meteorit de 8 kilograme

Oraşul Iaşi a fost lovit de un meteorit de cel puţin 8 kilograme. Este explicaţia "exploziei" din 9 iulie care a speriat locuitorii din Iaşi şi împrejurimi. Explicaţiile vin din partea profesorului de fizică Silviu Gurlui, de la Facultatea de Fizică din Iaşi. Lămuririle au fost posibile datorită echipamentul pe care profesorul îl are instalat