Explozia unui cauciuc l-a bagat in spital pe un barbat. Care este starea soferului

In cursul serii de de marti, 13 august, un barbat in varsta de 59 de ani a fost transportat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi, dupa ce un cauciuc a explodat. Concret, soferul unui TIR a observat in oglinda masinii ca iese fum de la o roata, s-a apropiat si in acel moment cauciucul a explodat. Barbatul a fost adus cu ambulanta de la Targu Neamt la Iasi. Acesta prezenta arsuri de gradul 2-3, aproximativ 20 % din suprafata corpului, are un traumatism glob ocular stang. Ramane internat pe Clinica de Chirurgie Plastica si Reconstructiva (CCPR) din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi