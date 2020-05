Explozie la fabrica de armament Cugir. Doi raniți au fost preluați cu elicopterul SMURD

O explozie urmată de incendiu a avut loc vineri după-amiază la fabrica de armament de la Cugir. În urma evenimentului, trei persoane ar fi fost rănite, având arsuri pe suprafața corpului. Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a prelua răniții. La fața locului s-au deplasat importante forțe ale ISU Alba, mașini de pompieri, ambulanțe […] The post Explozie la fabrica de armament Cugir. Doi răniți au fost preluați cu elicopterul SMURD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.