Explozie la un laborator din Rusia. Erau depozitate mostre periculoase

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O explozie s-a produs la un laborator din Siberia, unde sunt cercetate arme biologice, aici fiind depozitate mostre de virusuri periculoase, inclusiv Ebola, ciuma ori antrax, informeaza Forbes Autoritatile ruse au confirmat luni ca o explozie s-a produs in incinta Centrului de cercetare de Virologie si Biotehnologie de langa Novosibirsk, un laborator din era sovietica unde sunt depozitate mostre de virusuri. Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie a unei tigai. Ce s-a intamplat de fapt Un nou atentat in Kabul, dupa ce un roman si-a pierdut viata. O explozie puternica, in cartierul general al NATO - FOTO / VIDEO Explozia "unui cilindru de gaz" a provocat un incendiu intr-o cladire de beton. D ...