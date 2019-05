Explozie puternica la fabrica de armament din Babeni. Sunt victime

O explozie puternică s-a produs, joi, la fabrica de Armament din Băbeni, Vâlcea. Un tânăr a fost rănit și este resuscitat de medici în acest moment, transmite Antena 3. La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de prim-ajutor, dar şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea. Vom reveni cu detalii. The post Explozie puternică la fabrica de armament din Băbeni. Sunt victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.