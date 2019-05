Explozie PUTERNICA la Lyon! Cel putin opt persoane au fost ranite

Politia Franta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Explozia s-a produs, vineri dupa-amiaza, in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon. Cel putin opt persoane au fost ranite in explozie, conform bilantului preliminar. Autoritatile au instituit un perimetru de securitate si incearca sa afle cauzele deflagratiei. Potrivit Parchetului din Lyon, autoritatile suspecteaza ca explozia a fost provocata de un dispozitiv artizanal. De asemenea, Emmanuel Macron, aflat intr-un interviu in momentul incidentului, a sustinut ca deflagratia a avut loc in urma detonarii unei bombe artizanale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...