Explozii puternice in Afganistan. Sunt mai multi morti si raniti

Doua explozii s-au produs sambata in Jalalabad, oras din estul Afganistanului, ucigand trei persoane si ranind alte 19. Nu este clar deocamdata ce anume a provocat exploziile si nicio grupare nu si-a asumat imediat responsabilitatea. Vedeti in galeria foto a acestui articol cum arata orasul dupa explozie! Vezi si: Talibanii revendica exploziile din Afganistan! Au fost ucise mai multe persoane Organizatia Stat Islamic a aparut in provincia afgana Nangarhar in 2015 la granita cu Pakistanul, devenind una dintre cele mai periculoase grupari militare din Afganistan prin bombardamentele si atacurile sale complexe. Luptele dintre grupurile militante si dintre talibani si fortele afgane s-au intensificat ...