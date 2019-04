EXPLOZIV! Captura URIASA! Masinile TRAFICANTILOR au fost blocate in trafic de MASCATI! Iata ce au gasit POLITISTII la perchezitii!

mascati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Zi neagra pentru traficantii de tigari din Iasi • In urma unei actiuni organizate de politistii de frontiera au fost descoperite mii de pachete de tigari de contrabanda si sume importante de bani • Traficantii au fost urmariti si blocati in trafic de mascatii de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) • Cinci persoane ar putea ajunge in spatele gratiilor, pentru contrabanda Miscare proasta, facuta de traficantii de tigari din Iasi. Mascatii de la Serviciul pentru Actiuni Speciale (SAS) si Politistii de Frontiera au blocat mai multe masini in care se aflau mii de pachete de tigari si zeci de mii de lei. Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera ...