EXPLOZIV! Cine o are pe constiinta pe grefiera care s-a aruncat in gol de la etajul Parchetului? Nume de procurori si judecatori din Iasi, mentionate in biletul de adio! FOTO, VIDEO

Parchet Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Mister total in cazul sinuciderii grefierei din Iasi • Vineri dimineata, la putin timp dupa ce a ajuns la Parchet, femeia in varsta de 53 de ani a sarit in gol de la aproximativ 10 metri • In urma impactului cu solul, femeia a intrat in stop cardio-respirator, iar in ciuda eforturilor depuse de medici nu a mai putut fi salvata • In urma mortii ei au ramas multe semne de intrebare si, totodata, o tensiune uriasa Ana J., una dintre cele mai apreciate grefiere din Iasi, s-a sinucis vineri dimineata aruncandu-se de la etajul doi al cladirii ce gazduieste Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi. Gestul femeii nu a fost inteles de colegi si de familie, insa femeia, in varsta de 53 de ani, ...