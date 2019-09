Exploziv! Concurs intre betivi la volan! Politistii au intrat in plin in ei! Mercedes condus golaneste de un "pilot" cu 1,02 la mie!

Actiune de amploare a Politiei Rutiere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Ceea ce se intampla la Iasi este de-a dreptul incredibil • Politistii au reusit sa faca mai multe retineri dupa ce indivizi lipsiti de orice forma de bun simt s-au urcat bauti la volan si fara permis • Acesti barbati s-au crezut mai presus de lege si credeau ca nu li se poate intampla nimic • Iata ca, inca o data, politistii au dovedit ca sunt prezenti in trafic si aplica sanctiuni drastice Greu de crezut, dar totusi adevarat. Politistii ieseni au reusit sa prinda in trafic mai multi soferi care se aflau sub influenta alcoolului. Un barbat i-a uimit pe oamenii legii cand a suflat in aparatul alcooltest. Richard Ailiesei se afla la volanul unui autoturism ma ...