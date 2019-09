EXPLOZIV! Lovitura de teatru intr-un dosar al DIICOT! Un fost politist, implicat intr-un dosar de trafic de migranti, a scapat de condamnare

ciocan justitie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Sapte barbati au scapat de acuzatiile aduse de catre procurorii din cadrul DIICOT • Acestia fusesera acuzati de trafic de migranti si constituirea unui grup infractional organizat • Judecatorii ieseni au constatat ca unul dintre inculpati a decedat, iar pentru ceilalti sase, raspunderea penala s-a prescris • Sentinta este definitiva, dupa ce, la prima instanta, au fost emise condamnari, una dintre ele fiind atunci cu executare in regim de detentie Lovitura sub centura pentru procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)! Un dosar care a ajuns in atentia magistratilor in urma cu mai bine de un deceniu s-a incheiat ...