Exploziv! Mama unui cunoscut profesor universitar din Iasi a dat pe sub mana 22.000 de lei ca sa-si opereze fiul grav ranit intr-un accident! Un barbat a fost ARESTAT!

accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Metoda "accidentul" continua, iar in urma cu cateva zile mama unui cunoscut profesor universitar din Iasi a fost pacalita • Dupa ce a depus o plangere, politistii au deschis o ancheta in acest caz, iar in scurt timp l-au identificat pe infractorul care a pus la cale totul • Politistii au reusit sa probeze trei fapte ale barbatului • Exista suspiciuni ca intreaga "afacere" a fost dictata direct din penitenciar Metoda "accidentul" a facut si continua sa faca victime la Iasi si nu numai. Recent, un individ a ajuns in arest dupa ce politistii ieseni au reusit sa dovedeasca ca a obtinut sume importante de bani inseland oameni. Mama profesorului universitar Lucia ...