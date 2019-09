EXPLOZIV: O tanara sexy cere despagubiri de la o celebra firma de videochat din Iasi! Acuzatii grave de o parte si de alta! Patronul firmei este chemat si el la bara!

videochat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O firma de videochat din Iasi a fost actionata in judecata de catre o tanara de 28 de ani • Aceasta l-a chemat in fata instantei si pe administratorul societatii respective, Costin Bodea • Tanara le cere judecatorilor ieseni sa oblige paratii la plata unei sume totale de peste 9.000 de euro • Totul a pornit de la un antecontract Dosar exploziv pe rolul Tribunalului Iasi! O tanara disperata de situatia in care se afla a decis sa dea in judecata o firma de videochat. Astfel, Adeline Funingana a chemat in fata instantei societatea comerciala Vixen SRL (cu activitate in domeniul videochat-ului), precum si pe administratorul ei, Costin Bodea, dar si alte doua persoane fizice. Tanara, satula ...