EXPLOZIV! Printesa de la VIDEOCHAT, expertizata de PSIHIATRI! Ce a iesit la iveala dupa ce pleca sa-si faca de cap lasandu-si bebelusul incuiat in casa!

Alexandra Cristina Tarnoveanu • O tanara din Iasi a ajuns pe mana Politiei si a medicilor psihiatri dupa ce vecinii au reclamat faptul ca aceasta pleaca de acasa si isi lasa bebelusul incuiat, in conditii inumane • Tanara a fost expertizata de psihiatri, iar acum este anchetata de oamenii legii • Risca sa ajunga in spatele gratiilor daca se va stabili ca este vinovata Bomba "sexy" care a devenit vedeta pe site-urile pentru adulti a fost expertizata de medici. Oamenii legii au vrut sa afle daca atunci cand isi lasa copilul nesupravegheat in casa, in conditii inumane, era in deplinatatea facultatilor mintale. Dupa ce a fost expertizata de medici, s-a stabilit ca aceasta avea discernamant in tot timpul in care si-a chinuit copilul. Povestea Alexandrei Cristina Tarnoveanu, tanara mama care isi incuia copilul in casa cu zilele si practica videochat-ul, este departe de ...