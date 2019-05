Exploziv! Procurorii ieseni l-au executat pe batausul Mircea Manolache! Trimis in judecata, dupa ce a agresat o femeie! Poate ajunge la puscarie pentru cinci ani

Mircea Manolache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Se anunta zile negre pentru Mircea Manolache • Patronul fimei de taximetrie Parma a fost trimis in judecata de procurorii ieseni dupa ce a lovit o femeie • Povestea este mai veche si a fost detaliata in presa, insa, recent, politistii ieseni au terminat ancheta si au inaintat dosarul procurorilor, cei din urma trimitandu-l pe Manolache in judecata pentru infractiunea de lovire sau alte violente • Batausul Manolache risca acum puscarie intre 6 luni si 5 ani • Culmea tupeului, Mircea Manolache mai si candideaza pe listele UNPR la alegerile europarlamentare • Oare si-ar dori iesenii sa trimita un bataus in Parlamentul European? Lovitura dura incasata de Mircea Manolache. ...