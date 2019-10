Exploziv! Rasturnare de situatie in cazul crimei care a cutremurat Romania! Olandezul pedofil si criminal a mai facut o vizita la Iasi si in luna februarie!

Johannes Visscher la Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Olandezul pedofil si criminal ar mai fi facut o vizita la Iasi • Dupa intreg scandalul din toata tara, au iesit la iveala detalii cutremuratoare • Olandezul a facut o victima la Iasi, atunci cand a venit in anul 2016, insa, se pare ca a ajuns la Iasi si in 2014 Johannes Visscher, olandezul de 46 de ani care a violat si omorat o copila, a mai facut o vizita la Iasi. Reporterii BZI v-au prezentat in exclusivitate una dintre cele mai interesante anchete jurnalistice care a dovedit ca olandezul a fost la Iasi si a facut o victima. Reporterii au continuat investigatiile si au aflat ca Visscher a mai fost la Iasi inainte cu doi ani de a comite fapta de la Horlesti. Johannes ...