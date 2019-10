Expoziția ,,Andrei Campan. Leonard Vartic” la Muzeul de Arta Cluj-Napoca

Afis 2

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţie publică de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează, în perioada 3 – 20 octombrie 2019, expoziţia „Andrei Câmpan. Leonard Vartic”.

Vernisajul va avea loc joi, 3 octombrie 2019, ora 18.00, la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, Piaţa Unirii nr. 30), în prezenţa artiştilor Andrei Câmpan şi Leonard Vartic.

În realizarea lucrărilor care vor fi expuse, cei doi artişti au pornit de la o viziune comună: „Culoarul este străpuns, de o parte și de cealaltă, de ferestre. Prin aceste ferestre se întrezărește peisajul de dincolo. Fragmentele vizibile par familiare, semnele sunt cunoscute, timpul este însă fluid iar spațiul este distorsionat.”

Asemenea cărărilor care se bifurcă în grădina lui J. L. Borges, drumurile urmate de Andrei Câmpan și Leonard Vartic au ajuns în universuri paralele, în spații metafizice, ocolind evidențele și forfota cotidiană.

Andrei Câmpan

Născut în 1974, Cluj-Napoca, România

Studii: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția Pictură, 1998

Activitate artistică:

2018 – Câmpan & Câmpani, L arte in famiglia, Galeria ICR Veneția

2017- Grupul celor 6 + 1, Pictură, Muzeul de Artă, Cluj

2016 - Salonul Anual de Artă, Cluj

2015 - Salonul Anual de Artă, Cluj

2014 - Salonul Anual de Artă, Cluj

2009 - Art Verona, prezentat de Galeria Carini Donatini, Italia

2009 - Expanded Painting 3, Bienala de la Praga, Staging the Grey, prezentat de Galeria PlanB

2008 - 15 Hungarian and Romanian Painters, Plan B, Cluj

2005 - Îngeri, Muzeul de Arta, Cluj

1999 - Fin de siècle, Group 6 + Ioan Sbârciu, Sala Dalles, Bucuresti

1998 - Pictură, Grup 6, Muzeul de Artă, Cluj; Desen, Grup 6, Galeria Merz, Cluj; Grup 6 – Câmpan/Kudor/Pattantyus/Piroșcă/Pop/Vartic, Muzeul de Artă, Cluj

1997 - Desen, Grup 5, Galeria First, Timișoara; Pictură, Grup 5, Galeria L’Art, Muzeul Literaturii Române, București; Paradisul național, mail art, Muzeul de Artă, Cluj; Non-Experiment, Grup 5, Banca București, Cluj

1996 - Grup 5 – Câmpan/Kudor/Piroșcă/Pop/Vartic, Academia de Muzică, Cluj

Leonard Vartic

Născut în 1970, Aiud, România

Studii:

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția Pictură, 1998

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Studii doctorale, 2015

Activitate artistică:

2017- Grupul celor 6 + 1, Pictură, Muzeul de Artă, Cluj

2014 - “Summer collection”, expozitie personala, Galeria Liceului de Arta Romulus Ladea, Cluj

2012- Secrets and Confessions”, expozitie de grup, Ana Cristea Gallery, New York

2012 – Salonul de vara, Galeria Plan B, Cluj

2008 - 15 Hungarian and Romanian Painters, Plan B, Cluj

1999 - Fin de siècle, Group 6 + Ioan Sbârciu, Sala Dalles, Bucuresti

1998 - Pictură, Grup 6, Muzeul de Artă, Cluj; Desen, Grup 6, Galeria Merz, Cluj; Grup 6 – Câmpan/Kudor/Pattantyus/Piroșcă/Pop/Vartic, Muzeul de Artă, Cluj

1997 - Desen, Grup 5, Galeria First, Timișoara; Pictură, Grup 5, Galeria L’Art, Muzeul Literaturii Române, București; Non¬Experiment, Grup 5, Banca București, Cluj

1996 - Grup 5 – Câmpan/Kudor/Piroșcă/Pop/Vartic, Academia de Muzică, Cluj

Expoziția rămâne deschisă publicului spre vizitare până în data de 20 octombrie 2019, de miercuri până duminică inclusiv, în intervalul orar 10.00-17.00.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.