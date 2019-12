Expozitia "30 de ani si o zi - revolutia tinerilor", vernisata la Muzeul National Cotroceni

Expoziţia "30 de ani şi o zi - revoluţia tinerilor", un omagiu adus eroilor martiri care şi-au jertfit viaţa luptând pentru libertate şi democraţie şi prin care se marchează 30 de ani de la prăbuşirea regimului comunist în România, a fost vernisată, joi, la Muzeul Naţional Cotroceni. Evenimentul este organizat de Muzeul Naţional Cotroceni, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Institutul Goethe, Centrul Ceh şi Programul de master "Istoria Comunismului în România" din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Directorul general al muzeului, Liviu Jicman, a afirmat că expoziţia reprezintă un semn de memorie, recunoştinţă şi amintire pentru toţi cei căzuţi în zilele dinainte, din timpul şi de după Revoluţia română. "Este un semn de recunoaştere pentru aceşti martiri care ne-au redat libertatea, care s-au sacrificat pentru ca noi să putem vorbi şi trăi liber, majoritatea dintre ei oameni foarte tineri, care şi-au sacrificat viaţa pe care ar fi avut-o în faţă pentru nişte idealuri", a spus Jicman. Directorul general adjunct al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Cristina Mihaela Tatu, a subliniat că imaginile prezentate în expoziţie sunt unice, fiecare fotografie având povestea ei. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Ea a menţionat că unele dintre fotografiile expuse au fost realizate de fotoreporterul Sorin Lupşa, care lucrează şi în prezent pentru AGERPRES. "Fiecare fotografie pe care o veţi vedea are o poveste. Ne bucurăm să le putem aduce în atenţia tuturor şi să reamintim acele momente. Noi avem de la Revoluţie aproximativ 3.000 de fotografii, 3.000 de imagini, pe care vrem să le păstrăm şi să le aducem în atenţia tuturor. Dintre acestea, aproximativ 250 sunt scanate. (...) O fotografie face cât o mie de cuvinte. Depinde foarte mult cum priveşte fiecare o fotografie şi este important cu ce rămâne", a spus Tatu. Preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie, Doru Mărieş, le-a transmis tinerilor participanţi la eveniment că nu trebuie să uite niciodată că mulţi dintre cei care s-au sacrificat în Decembrie 1989, pentru ca ei să crească în libertate, aveau vârsta lor. Mărieş i-a felicitat pe organizatori şi şi-a exprimat speranţa că expoziţia va fi vizitată de cât mai multă lume, pentru a putea afla "ce s-a întâmplat atunci". Coordonatorul Programului de master "Istoria Comunismului în România" de la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, Matei Gheboianu, a afirmat că este important să se marcheze evenimentele care au avut loc în urmă cu 30 de ani. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO "Avem această expoziţie şi putem să vedem portretele tinerilor care au murit în Decembrie 1989. În sală avem foarte mulţi elevi, foarte mulţi tineri (...) şi poate pentru ei este important ca momentul Decembrie 1989 să fie o aniversare a ceea ce a însemnat începutul libertăţii, pentru că, dacă ne uităm în trecut, vedem foarte bine că libertatea şi democraţia, ceea ce strigau mulţi în Decembrie 1989, sunt lucruri care se obţin foarte greu şi se menţin poate şi mai greu. Dacă ne uităm la cei 30 de ani care au trecut de la momentul 1989 vom vedea că nu au fost ani atât de uşori. (...) Tinerii trebuie să înveţe, să conştientizeze faptul că democraţia şi libertatea se păstrează poate mult mai greu decât alte, să zicem, simboluri", a declarat Gheboianu. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Vernisajul expoziţiei a fost urmat de conferinţa "30 de ani şi o zi. Memoria şi istoria Revoluţiei din 1989 în societatea de astăzi". AGERPRES/(A - autor: Petronius Craiu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) *Mai multe fotografii pe AGERPRES FOTO