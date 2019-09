Expozitia First Kids on Mars - Descopera planeta Marte, la Iulius Mall Iasi

Iulius Mall Iasi 01 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De joi, 18 septembrie 2019, la Iulius Mall Iasi va avea loc expozitia interactiva si educativa pentru copii „First Kids on Mars”. Copiii vor intra in lumea astronautilor, invatand despre sistemul solar si planeta Marte cu ajutorul unor elemente de butaforie de o calitate exceptionala, precum si cu ajutorul tehnologiilor moderne. „First Kids on Mars” este prezentata in premiera la Iulius Mall Iasi si propune un concept inedit de petrecere a timpului in scop educativ: o aventura pe planeta Marte, intr-un circuit de neuitat. La etajul 1, in zona magazinului Koton, copiii vor fi imbracati in astronauti, putand alege ce fel de costum si ce accesorii sa poarte. Acestia, indrumati ...