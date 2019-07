Expozitia ''Fotografia - document etnografic'' (FDE), la Palatul Culturii din Iasi

FDE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” din Iasi, si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale din Cluj organizeaza la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 1 august – 15 septembrie 2019, expozitia Fotografia - document etnografic (FDE). Expozitia cuprinde 100 de fotografii etnografice, selectate in cadrul celei de-a XV-a editii a Concursului national FDE, realizate de zeci de fotografi din intreaga tara si din strainatate, care surprind momente importante si detalii din viata comunitatilor satesti din Romania. Imaginile prezentate de acesti fotografi pasionati de fotografia etnografica ii permit privitorului sa is ...