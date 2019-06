RGB BALKAN ARTS FESTIVAL POSTER names google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Festival de Arta Balcanica: Expozitia „Portrete in Balcani: Radacini postmoderne”, Palatul Culturii Iasi, 27 – 28 iunie 2019 Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi anunta, in calitatea sa de partener al Festivalului de Arta Balcanica, expozitia de arta contemporana „Portrete balcanice: radacini postmoderne“, ce va fi prezentata in Romania, la Palatul Culturii – Muzeul de Arta din Iasi, pe 27 si 28 iunie 2019, si in Grecia, la Muzeul National de Viata si Etnografie al Macedoniei si Traciei din Salonic, in perioada 1 - 15 septembrie 2019. Festivalul de Arta Balcanica RG ...