Expozitie de arta semnata Britney Spears, deschisa in Franta

O expoziţie cu picturi realizate de cântăreaţa americană Britney Spears va fi deschisă în Franţa luna aceasta, potrivit NME. Galeria Sympa din oraşul Figeac din sud-vestul Franţei a anunţat pe Instagram deschiderea expoziţiei „Sometimes you just gotta play". Cântăreaţa a folosit aceleaşi cuvinte când a publicat pe Instagram, în urmă cu trei an, un clip în care apărea pictând în grădina casei ei. Vernisajul primei expoziţii a lui Spears va avea loc pe 18 ianuarie. Galeria a precizat că expoziţia va fi deschisă „până ce lumea se va sfârşi", referire la piesa „Till the World Ends" al lui Spears. Anunţul a fost însoţit de o imagine cu un tablou pe care cântăreaţa l-a donat într-o licitaţie caritabilă din Las Vegas în 2017, organizată cu scopul de a ajuta victimele atacului de la festivalul Root 91 Harvest. El a fost cumpărat cu 10.000 de dolari de Robin Leach, prezentatorul emisiunii CBS „Lifestyle of the Rich and Famous". În urmă cu un an, artista a fost internată într-un centru de tratament psihiatric, după ce şi-a anulat rezidenţa în Las Vegas din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta tatăl ei. Britney Spears, născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele ei două albume de studio, „Baby One More Time" (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au propulsat-o între starurile muzicii pop. Britney Spears a câştigat numeroase trofee, între care un Grammy şi două premii Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind „